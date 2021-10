Remplir la nuit – Biche Prod Théâtre Francine Vasse, 10 mars 2022, Nantes.

2022-03-10

Horaire : 20:00 21:10

Gratuit : non Normal 10€ – Réduit 5€ Billetterie : billetterie.leslaboratoiresvivants.com

Des comédiens sont pris de court, par une apocalypse aussi imprévue qu’annoncée, en pleine répétition d’un Marivaux – “L’île des esclaves”. Ils se retrouvent seuls au monde, perdus dans leur décor. Ce sont des naufragés. Ils (re)découvrent l’isolement, l’errance, la peur, l’ennui, le manque… Et finissent par continuer à jouer, librement, pour continuer à vivre. Ils reviennent aux racines primitives de l’art, à sa nécessité brute. Pour ne pas être emportés par la décomposition ambiante et la mort. Plier le monde à ses désirs, la scène à son imaginaire : c’est peut-être cela la meilleure chose qui reste aux artistes devant le spectacle d’un monde agonisant. Ne pas céder à la mélancolie (c’est trop tard), ignorer les flammes, les ouragans, les trop bruyantes sirènes et le silence radio. Et se tenir debout, coûte que coûte. Et briller au cœur même des ténèbres. Et remplir la nuit de leurs cris. Public : À partir de 15 ans.

Théâtre Francine Vasse adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville

https://www.leslaboratoiresvivants.com/ 0981947743 https://www.leslaboratoiresvivants.com/contenu/remplir-la-nuit-3/