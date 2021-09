Saint-Herblain Maison des Arts de St-Herblain Loire-Atlantique, Nantes Remplir la nuit / Biche Prod – Festival Les Annulés Maison des Arts de St-Herblain Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Remplir la nuit / Biche Prod – Festival Les Annulés Maison des Arts de St-Herblain, 12 octobre 2021, Saint-Herblain. 2021-10-12

Horaire : 20:30 21:40

Gratuit : non 5 € à 20 €BILLETTERIES :- www.theatreonyx.fr- à l’accueil à la Harlière, 9 rue de Charente, St-Herblain (derrière la Maison des Arts) – du lundi au vendredi de 12h30 à 18h et 1 heure avant le début des représentations- par téléphone au 02 28 25 25 00 Théâtre. Programmé en 2019 avec son drive-in “Radio On”, le Nantais Guillaume Bariou revient cette fois-ci avec une fable d’anticipation, entre réalisme, tragi-comédie et bouffées de surnaturel. Des comédiens pris de court, par une apocalypse aussi imprévue qu’annoncée, en pleine répétition d’un Marivaux (L’île des esclaves) dans un théâtre de province. Ils se retrouvent seuls au monde, perdus dans leur décor. Ce sont des naufragés. Ils (re)découvrent l’isolement, l’errance, la peur, l’ennui, le manque… Et finissent par continuer à jouer, librement, pour continuer à vivre. Ils reviennent aux racines primitives de l’art, à sa nécessité brute. Pour ne pas être emporté par la décomposition ambiante et la mort.Écriture, mise en scène, création son : Guillaume BariouAvec Ernest Sarino Mandap, Sophie Merceron, Nicolas Sansier, Soriba Dabo Durée : 1h10 Public : à partir de 14 ans Dans le cadre du Festival Les Annulés à St-Herblain Maison des Arts de St-Herblain adresse1} Est Saint-Herblain 44800 Est 02 28 25 25 80 https://maisondesarts.saint-herblain.fr/ maisondesarts@saint-herblain.fr 02 28 25 25 00 https://www.theatreonyx.fr/programme

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Maison des Arts de St-Herblain Adresse 26 Rue de Saint Nazaire Ville Saint-Herblain lieuville Maison des Arts de St-Herblain Saint-Herblain