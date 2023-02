Remp’Arts Festival Rue du Château, 27 mai 2023, Bressuire .

Remp’Arts Festival

2023-05-27 16:00:00 – 2023-05-28 00:00:00

EUR L’association des Vendredis de l’été organise au Château de Bressuire le Remp’ Arts Festival.

Au programme le samedi: System Brass, Nothing Works, The Soulphoenixs, Lemon Furia.

Les groupes Bonne Nuit, Yarol Poupaud, Jive Me et Lucien Dahais se produiront le dimanche.

Ce festival se veut festif avec des expositions d’artistes de tout genre et des concerts pour tous, de l’après-midi à tard le soir.

+33 6 33 82 00 76

