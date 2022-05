Remp’Arts Festival Bressuire Bressuire Catégories d’évènement: Bressuire

Deux-Sèvres

Remp’Arts Festival Bressuire, 4 juin 2022, Bressuire. Remp’Arts Festival Rue du Château Château Bressuire

2022-06-04 16:00:00 – 2022-06-05 00:00:00 Rue du Château Château

Bressuire Deux-Sèvres 5 EUR L’association ‘les Vendredis de l’été’ organise le 4 et 5 Juin au Château de Bressuire son nouvel évènement: Remp’ Arts Festival. Avec les groupes Pretty Helmets, BIRDSTONE, La Charcuterie Musicale, Solar Project; Selecta Faly, Oyun+DTC, Rock Goundi, M.A.L.E. , Les Kangourous, Matjé, TOXIC FROGS.

Ce festival se veut festif avec des expositions d’artistes de tout genre et des concerts pour tous, de l’après-midi à tard le soir. L’association ‘les Vendredis de l’été’ organise le 4 et 5 Juin au Château de Bressuire son nouvel évènement: Remp’ Arts Festival. Avec les groupes Pretty Helmets, BIRDSTONE, La Charcuterie Musicale, Solar Project; Selecta Faly, Oyun+DTC, Rock Goundi, M.A.L.E. , Les Kangourous, Matjé, TOXIC FROGS.

Ce festival se veut festif avec des expositions d’artistes de tout genre et des concerts pour tous, de l’après-midi à tard le soir. +33 6 33 82 00 76 L’association ‘les Vendredis de l’été’ organise le 4 et 5 Juin au Château de Bressuire son nouvel évènement: Remp’ Arts Festival. Avec les groupes Pretty Helmets, BIRDSTONE, La Charcuterie Musicale, Solar Project; Selecta Faly, Oyun+DTC, Rock Goundi, M.A.L.E. , Les Kangourous, Matjé, TOXIC FROGS.

Ce festival se veut festif avec des expositions d’artistes de tout genre et des concerts pour tous, de l’après-midi à tard le soir. remp’arts-fastival

Rue du Château Château Bressuire

dernière mise à jour : 2022-04-30 par

Détails Catégories d’évènement: Bressuire, Deux-Sèvres Autres Lieu Bressuire Adresse Rue du Château Château Ville Bressuire lieuville Rue du Château Château Bressuire Departement Deux-Sèvres

Bressuire Bressuire Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bressuire/

Remp’Arts Festival Bressuire 2022-06-04 was last modified: by Remp’Arts Festival Bressuire Bressuire 4 juin 2022 Bressuire Deux-Sèvres

Bressuire Deux-Sèvres