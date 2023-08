Journées Européennes du Patrimoine – Défi photo « Faites vivre ce patrimoine »! Remparts du village Œuilly, 17 septembre 2023, Œuilly.

Œuilly,Marne

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, le dimanche 17 septembre 2023, la commune d’Oeuilly vous propose de rendre le patrimoine vivant au travers d’un défi photo ! Costumés ou non, faites de la tonnelle située au niveau des remparts du village, un nouvel élément du patrimoine houlot !

Photographiez-vous dans le décor de cette tonnelle et postez vos photographies sur la page Facebook Oeuilly-Champagne ! A vous de jouer !.

2023-09-17 fin : 2023-09-17 22:00:00. .

Remparts du village rue de l’auditoire

Œuilly 51480 Marne Grand Est



On the occasion of the European Heritage Days, Sunday September 17, 2023, the commune of Oeuilly invites you to bring heritage to life through a photo challenge! Whether you’re in costume or not, make the arbour by the village ramparts a new part of Oeuilly’s heritage!

Photograph yourself in the arbour’s setting and post your photos on the Oeuilly-Champagne Facebook page! It’s your turn!

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el domingo 17 de septiembre de 2023, el municipio de Oeuilly te invita a dar vida al patrimonio del pueblo participando en un reto fotográfico Tanto si vas disfrazado como si no, haz que el cenador de las murallas del pueblo se convierta en un nuevo elemento del patrimonio de Oeuilly

Hazte fotos en el entorno del cenador y publícalas en la página de Facebook de Oeuilly-Champagne ¡Tú decides!

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes am Sonntag, den 17. September 2023, schlägt Ihnen die Gemeinde Oeuilly vor, das Kulturerbe durch eine Foto-Challenge lebendig werden zu lassen! Ob kostümiert oder nicht, machen Sie die Laube an der Dorfmauer zu einem neuen Element des Kulturerbes von Oeuilly!

Fotografieren Sie sich in der Umgebung dieser Laube und posten Sie Ihre Fotos auf der Facebook-Seite von Oeuilly-Champagne! Jetzt sind Sie dran!

Mise à jour le 2023-08-07 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne