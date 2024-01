Remote Tower Operations: overview, challenges and opportunities ENAC Alumni Toulouse, mardi 20 février 2024.

À l’heure où les impératifs de rentabilité menacent la survie ou le développement d’un certain nombre d’infrastructures aéroportuaires à trafic variable, le monde aéroportuaire cherche des solutions avec pragmatisme.

L’une d’entre elles, le contrôle aérien à distance, a déjà le vent en poupe dans un certain nombre de pays.

Plutôt désigné par son nom anglais, le concept de Remote Tower propose de contrôler un aéroport via un endroit autre que la tour de contrôle locale en utilisant un ensemble de caméras dont les image sont retransmises au Remote Tower Center (RTC) via une installation d’écrans. Ce concept est depuis plus d’une décennie développé dans différentes parties du monde, et bénéficie notamment d’un groupe de travail au sein de SESAR. Il pose en effet de nombreux challenges sur différents aspects, que ce soit l’ergonomie, la sécurité ou la sûreté, mais offre aussi certains avantages.

Le webinaire, donné par Jonas GOURAUD (Solution Consultant à Frequentis et IENAC 12), se propose de présenter le concept de Remote Tower ainsi que de dresser un portrait des infrastructures existantes.

La présentation sera faite en anglais.

