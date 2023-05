Visite guidée du remorqueur USTT 488 Remorqueur USTT 488, 16 septembre 2023, Le Havre.

Visite guidée du remorqueur USTT 488 16 et 17 septembre Remorqueur USTT 488 Urne à disposition pour dons.

Ce bateau a été construit au EU en 1944.

Il est arrivé au Havre le 10/10/44 et a travaillé par l’US Army pour le déblaiement du port, et aux divers travaux pour décharger les « Liberty-Ships » qui attendaient sur rade.

Le Havre a été avec Anvers les deux ports de ravitaillement pour les armées alliés jusqu’en 1947.

A cette date, il a été revendu au port autonome du Havre dans le cadre du Plan Marshall, avec 4 autres bateaux du même type.

Il a servi jusqu’au alentours des années 1990. Ses congénères ont été ferraillé, et notre association à sauver de justesse ce bateau.

Remorqueur USTT 488 Quai Renaud, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie 02 35 29 91 93 http://usst488.voila.net/ https://www.facebook.com/RemorqueurUsst488/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 24 20 07 63 »}] Remorqueur américain arrivé au Havre en octobre 1944 après la libération de la ville.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00