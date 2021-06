BAYEUX Boulevard Sadi Carnot Bayeux Remontons la piste des animaux Boulevard Sadi Carnot BAYEUX Catégorie d’évènement: Bayeux

Boulevard Sadi Carnot, le mercredi 21 juillet à 16:30

Une rivière, des mares, des arbres ou des champs sont autant d’endroits où nos amis les animaux peuvent se cacher. Il n’est pas facile de les observer. Mais, parfois, ils laissent des indices. Viens apprendre à les reconnaître et les retrouver. Réservation obligatoire. (1km/2h) – Niveau 1

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-21T16:30:00 2021-07-21T19:00:00

