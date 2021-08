Varangéville Prieuré Saint-Gorgon Meurthe-et-Moselle, Varangéville Remontez le temps pour découvrir l’évolution de Varangéville grâce aux cartes Prieuré Saint-Gorgon Varangéville Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Prieuré Saint-Gorgon Gratuit. Entrée libre.

Des premières cartes des Naudin, au cadastre Napoléon de 1808 rénové, des cartes d’Etat Major et vues aériennes, découvrez l’évolution de la cité du sel. Prieuré Saint-Gorgon 2 rue Jean Jaurès, 54110 Varangéville Varangéville Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

