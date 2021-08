Reichstett Fort Rapp-Moltke Bas-Rhin, Reichstett Remontez le temps et découvrez un fort militaire datant de la fin du XIXe siècle Fort Rapp-Moltke Reichstett Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Reichstett

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Fort Rapp-Moltke

### Entre visite libre, expositions et animations, découvrez le fort Rapp-Moltke lors de ce week-end patrimonial. Au programme : * Visite libre * Exposition « 1870-1871 » * Présence d’acteurs en uniformes historiques * Découverte d’aliments issus des cuisines de campagne selon des recettes originales * Exposition de l’ONAC (Office national des anciens combattants)

Gratuit. Entrée libre.

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

