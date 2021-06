Angliers Donjon de Saint-Cassien Angliers, Vienne Remontez dans le temps et venez découvrir un donjon fortifié du XIe siècle, réédifié au XIVe siècle Donjon de Saint-Cassien Angliers Catégories d’évènement: Angliers

Vienne

Remontez dans le temps et venez découvrir un donjon fortifié du XIe siècle, réédifié au XIVe siècle Donjon de Saint-Cassien, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Angliers. Remontez dans le temps et venez découvrir un donjon fortifié du XIe siècle, réédifié au XIVe siècle

Donjon de Saint-Cassien, le samedi 18 septembre à 14:00 Gratuit.

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour assister à une visite guidée des extérieurs du donjon de Saint-Cassien. Donjon de Saint-Cassien 6 rue de la tour, Saint-Cassien, 86330 Angliers Angliers Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Angliers, Vienne Autres Lieu Donjon de Saint-Cassien Adresse 6 rue de la tour, Saint-Cassien, 86330 Angliers Ville Angliers lieuville Donjon de Saint-Cassien Angliers