REMONTER LE TEMPS À PUISSERGUIER Puisserguier, mercredi 21 août 2024.

REMONTER LE TEMPS À PUISSERGUIER Puisserguier Hérault

Les associations de Puisserguier vous invitent à remonter le temps…

Traversez les siècles au rythme des paroles de vos guides, passionnés et passionnants

Les associations de Puisserguier vous invitent à remonter le temps… Traversez les siècles au rythme des paroles de vos guides, passionnés et passionnants

Au château vous revêtirez le costume des chevaliers adulte ou enfant, pour une passionnante visite, du donjon à la salle au plafond peint. Vous dessinerez vos armoiries et vous serez adoubé page ou écuyer !

A l’écomusée, pour vous déconnecter des écrans, des jeux de société vintage vous seront proposés. Ils vous permettront de découvrir que l’on peut s’amuser autrement et vous replongeront dans l’ambiance décarbonée du siècle dernier Cochon qui rit, jeu de l’Oie, Coloredo, dominos, et bien d’autres encore… 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-21 14:00:00

fin : 2024-08-21 17:00:00

Puisserguier 34620 Hérault Occitanie accueil@tourismecanaldumidi.fr

L’événement REMONTER LE TEMPS À PUISSERGUIER Puisserguier a été mis à jour le 2024-04-09 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN