MARCHÉ DE NOËL Remomeix, 2 décembre 2023, Remomeix.

Remomeix,Vosges

Venez déambuler dans les allées afin de trouver le cadeau idéal pour vos fêtes de Noël.. Tout public

Samedi 2023-12-02 14:00:00 fin : 2023-12-02 18:00:00. 0 EUR.

Remomeix 88100 Vosges Grand Est



Come and stroll through the aisles to find the perfect gift for your Christmas.

Venga a pasear por los pasillos para encontrar el regalo perfecto para sus celebraciones navideñas.

Bummeln Sie durch die Gänge, um das perfekte Geschenk für Ihr Weihnachtsfest zu finden.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT SAINT DIE DES VOSGES