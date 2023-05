DÉGUSTEZ LE PATRIMOINE !, 10 juin 2023, Remoiville.

La Maison des Patrimoines et de l’Habitat et la SNANM organisent un cycle de balades patrimoniales et gourmandes dans le Pays de Montmédy.

Au programme, découverte du patrimoine bâti et paysager suivi d’une dégustation de produits locaux dans une ambiance conviviale.

Après le succès des balades de Thonne-les-Près et Velosnes en 2022, rendez-vous à Remoiville le samedi 10 juin à 14h30.

Les guides Antoine Collot et Nicolas Lemmer vous conteront l’histoire du village et les secrets des vieilles pierres. Vous serez également menés à la découverte de l’exploitation Lait Jardins bio.

Pour participer, inscrivez-vous par téléphone au 07.86.89.31.42 ou par mail à coraline.blaise@codecom-paysdemontmedy.fr, avant le vendredi 2 juin.

Tarif : 5 euros ; Gratuit pour les moins de 6 ans. Paiement sur place en espèces.. Tout public

Samedi 2023-06-10 à 14:30:00 ; fin : 2023-06-10 . 5 EUR.

Remoiville 55600 Meuse Grand Est



The Maison des Patrimoines et de l’Habitat and SNANM organize a series of heritage and gourmet walks in the Montmédy area.

On the program, discovery of the built and landscape heritage followed by a tasting of local products in a friendly atmosphere.

After the success of the walks in Thonne-les-Près and Velosnes in 2022, rendez-vous in Remoiville on Saturday, June 10th at 2:30 pm.

The guides Antoine Collot and Nicolas Lemmer will tell you the history of the village and the secrets of the old stones. You will also be led to discover the Lait Jardins bio farm.

To participate, register by phone at 07.86.89.31.42 or by email at coraline.blaise@codecom-paysdemontmedy.fr, before Friday June 2nd.

Price : 5 euros ; Free for children under 6 years old. Payment on site in cash.

La Maison des Patrimoines et de l’Habitat y la SNANM organizan una serie de paseos patrimoniales y gastronómicos en la región de Montmédy.

En el programa, descubrimiento del patrimonio construido y paisajístico seguido de una degustación de productos locales en un ambiente de convivencia.

Tras el éxito de los paseos de Thonne-les-Près y Velosnes en 2022, cita en Remoiville el sábado 10 de junio a las 14:30 h.

Los guías Antoine Collot y Nicolas Lemmer le contarán la historia del pueblo y los secretos de las viejas piedras. También le llevarán a descubrir la granja biológica Lait Jardins.

Para participar, inscríbase por teléfono en el 07.86.89.31.42 o por correo electrónico en coraline.blaise@codecom-paysdemontmedy.fr, antes del viernes 2 de junio.

Precio: 5 euros; gratuito para menores de 6 años. Pago in situ en efectivo.

Das Maison des Patrimoines et de l’Habitat (Haus des Kulturerbes und der Wohnkultur) und die SNANM organisieren eine Reihe von Spaziergängen zum Kulturerbe und zu Feinschmeckern in der Region Montmédy.

Auf dem Programm steht die Entdeckung des baulichen und landschaftlichen Erbes, gefolgt von einer Verkostung lokaler Produkte in einer geselligen Atmosphäre.

Nach dem Erfolg der Spaziergänge in Thonne-les-Près und Velosnes im Jahr 2022 treffen wir uns am Samstag, den 10. Juni um 14:30 Uhr in Remoiville.

Die Fremdenführer Antoine Collot und Nicolas Lemmer werden Ihnen die Geschichte des Dorfes und die Geheimnisse der alten Steine erzählen. Außerdem werden Sie auf eine Entdeckungsreise durch den Betrieb Lait Jardins bio geführt.

Um teilzunehmen, melden Sie sich vor Freitag, dem 2. Juni, telefonisch unter 07.86.89.31.42 oder per E-Mail an coraline.blaise@codecom-paysdemontmedy.fr an.

Preis: 5 Euro; Kostenlos für Kinder unter 6 Jahren. Zahlung vor Ort in bar.

Mise à jour le 2023-04-29 par OT TRANSFRONTALIER PAYS DE MONTMEDY