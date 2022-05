Remix22 : European Youth Music Festival L’Arche Villerupt Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Villerupt

Remix22 : European Youth Music Festival L’Arche, 28 mai 2022, Villerupt. Remix22 : European Youth Music Festival

L’Arche, le samedi 28 mai à 09:00

2022 jeunes musiciens de toute l’Europe sont invités à jouer avec 1500 élèves des écoles de musique du territoire Esch2022. 400 concerts auront lieu pendant 3 jours dans toute la Capitale Européenne de la Culture. L’Arche accueillera plusieurs ensembles dont l’Orchestre Symphonique Pays Haut Val d’Alzette et Full Sax. Projet porté par l’Association des écoles de musique du Grand-Duché du Luxembourg

Gratuit, accès libre

Quatorzième édition du Festival européen de musique pour la jeunesse L’Arche Pôle culturel de Micheville Villerupt Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-28T09:00:00 2022-05-28T14:00:00

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Villerupt Autres Lieu L'Arche Adresse Pôle culturel de Micheville Ville Villerupt lieuville L'Arche Villerupt Departement Meurthe-et-Moselle

L'Arche Villerupt Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villerupt/

Remix22 : European Youth Music Festival L’Arche 2022-05-28 was last modified: by Remix22 : European Youth Music Festival L’Arche L'Arche 28 mai 2022 L'Arche Villerupt Villerupt

Villerupt Meurthe-et-Moselle