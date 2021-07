Paris Péniche La Pop Paris (RE)MIX : LES MUSIQUES QUI SOIGNENT Péniche La Pop Paris Catégorie d’évènement: Paris

(RE)MIX : LES MUSIQUES QUI SOIGNENT Péniche La Pop, 11 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 11 septembre au 9 octobre 2021 :

samedi de 17h à 18h30

payant

Des comédien·ne·s, musicien·ne·s, metteur·euse·s en scène, chorégraphes, performeur·euses, … donnent successivement leur interprétation scénique de cinq musiques choisies pour leur effet curatif et apaisant. Treize équipes artistiques pluridisciplinaires, pour la plupart polymorphes et émergentes, sont invitées à présenter leur regard sur l’une de ces cinq musiques qui soignent. Chaque samedi, au moins deux versions performées d’une même oeuvre musicale sont ainsi proposées. Tout en favorisant l’hybridation et l’expérimentation, l’enjeu est de montrer que l’interprétation scénique d’un même matériau musical peut résonner différemment selon l’univers et les savoir-faire de celui ou celle qui s’en empare. Mais aussi de révéler de nouvelles perspectives – écoutes et regards inédits – sur les différentes fonctions de la musique. Samedi 11 septembre : en plein air, dans le cadre de l’Été culturel de la DRAC Île-de-France RE(MIX) #1 : Dean Evenson – Wetland & Pond – album Four Earth Massimo Fusco, chorégraphe et Vanessa Court, créatrice sonore Pamina de Coulon, performeuse Bérangère Maximin, compositrice et musicienne Samedi 18 septembre : RE(MIX) #2 : Ida Widawati – Laras Pélog – album Udan Mas Antoine Bertin, créateur sonore Ondine Cloez, danseuse et chorégraphe Samedi 25 septembre : (RE)MIX #3 : Anna Von Hausswolff – The Truth, The Glow, The Fall – album Dead Magic Florentin Ginot, musicien et metteur en scène Florian Pautasso, metteur en scène et comédien Samedi 2 octobre : RE(MIX) #4 : Eliane Radigue – Kyema – album Trilogie de la mort Monÿang, compositrice et musicienne Guillaume Aubry, architecte et artiste plasticien Samedi 9 octobre : RE(MIX) #5 : Kara Lis Coverdale – 2c / Flutter / Moments in Love – album Grafts Aina Alegre, chorégraphe et danseuse Thierry Balasse, compositeur, metteur en scène et musicien Événements -> Festival / Cycle Péniche La Pop 61 Quai de la Loire Paris 75019

5 : Laumière (330m) 7 : Crimée (365m)

Contact :La Pop 0153350777 reservation@lapop.fr https://lapop.fr/ https://www.facebook.com/penichelapop/ https://twitter.com/penichelapop0153350777 reservation@lapop.fr Événements -> Festival / Cycle Étudiants;Insolite;Ados;Musique;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-09-11T17:00:00+02:00_2021-09-11T18:30:00+02:00;2021-09-18T17:00:00+02:00_2021-09-18T18:30:00+02:00;2021-09-25T17:00:00+02:00_2021-09-25T18:30:00+02:00;2021-10-02T17:00:00+02:00_2021-10-02T18:30:00+02:00;2021-10-09T17:00:00+02:00_2021-10-09T18:30:00+02:00

Minsk

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Péniche La Pop Adresse 61 Quai de la Loire Ville Paris lieuville Péniche La Pop Paris