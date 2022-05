Remise officielle des prix littéraires VLEEL 2020 & 2021 Le Labo de l’édition Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le 14 mai 2022 au Labo de l’édition au lieu la remise officielle des prix VLEEL 2020 & 2021. Le prix VLEEL vise à soutenir les acteurs du monde littéraire et à mettre en lumière une littérature sortant de l’ordinaire parfois moins connue mais toujours singulière et qualitative. Créées durant le premier confinement du printemps 2020 par Anthony Lachegar (@Serial_Lecteur_Nyctalope), les rencontres littéraires Varions Les Éditions En Live (VLEEL) sont une initiative destinée à mettre en lumière les maisons d’éditions indépendantes ou plus confidentielles, leurs auteurs et traducteurs à travers leurs parutions. Avec la volonté de donner la parole à des acteurs du monde littéraire qu’on ne voit que bien peu dans les médias traditionnels, les rencontres littéraires VLEEL permettent d’ouvrir les horizons. Le 14 mai 2022 au Labo de l’édition au lieu la remise officielle des prix VLEEL 2020 & 2021 Le Labo de l’édition 2, rue Saint-Médard 75005 Paris Paris

