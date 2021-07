Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées, Saint-Lary-Soulan Remise médailles de Monsieur Patou Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Lary-Soulan

Remise médailles de Monsieur Patou Saint-Lary-Soulan, 13 août 2021, Saint-Lary-Soulan. Remise médailles de Monsieur Patou 2021-08-13 18:00:00 18:00:00 – 2021-08-13 18:30:00 18:30:00 SAINT-LARY-SOULAN Patouland (parking de l’ot)

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées Au programme 3 randos : Caneilles, Pla d’Adet et Bouleaux.

Selon le nombre de randos ralisées vos petits reçoivent la médaille de bronze, d’argent ou d’or. dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Saint-Lary-Soulan Autres Lieu Saint-Lary-Soulan Adresse SAINT-LARY-SOULAN Patouland (parking de l'ot) Ville Saint-Lary-Soulan