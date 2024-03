Remise en selle Résidence du Lac de Bel Air Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, vendredi 5 avril 2024.

Remise en selle Vous avez envie de vous remettre à pédaler mais vous n’avez pas pratiqué le vélo depuis longtemps ?

Saint-Pryvé Saint-Mesmin proposent aux personnes de 60 ans et +, des séances de « Remise en selle ». Vendredi 5 avril, 10h00 Résidence du Lac de Bel Air Sur inscriptions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T10:00:00+02:00 – 2024-04-05T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-05T10:00:00+02:00 – 2024-04-05T12:00:00+02:00

Destinées aux personnes ayant les bases du déplacement à vélo et souhaitant se rassurer ou progresser afin de devenir complètement autonomes et évoluer en toute sécurité.

Nos éducateurs sportifs vous apporteront la confiance et la maîtrise nécessaires pour apprivoiser ce mode de déplacement, en petit groupe dans la convivialité.

Il est demandé de venir avec votre propre vélo et votre casque. Nous vous conseillons si possible de faire réviser votre vélo auparavant.

N’oubliez pas non plus : tenue confortable, chaussures de sport, bouteille d’eau.

Rendez-vous le vendredi 5 avril à 10h à l’entrée du lac de bel-Air, près de l’aire de jeux pour enfants. Gratuit. 1 séance par mois d’avril à juillet.

Inscription auprès du CCAS, 20 place Clovis 45750 Saint-Pryvé Saint-Mesmin,

02 38 51 09 10 – ccas@saint-pryve.fr

