Sallertaine : Remise en Scène Galerie & Sublimer son quotidien Remise en Scène Galerie, 31 mars 2023, Sallertaine. Sallertaine : Remise en Scène Galerie & Sublimer son quotidien 31 mars – 2 avril Remise en Scène Galerie Remise en Scène Galerie vous montre comment sublimer votre quotidien avec ce que l’on a et vous explique ses nouvelles créations RSG. Serge CHAPUIS vous fera découvrir son travail de recherche sur la matière.

Il vous expiquera son parcours professionnel ; de son diplôme de peintre en décor aux travaux d’aujourdhui avec ses panneaux grands formats pour sublimer votre quotidien. Du samedi au dimanche, venez le rencontrer dans son atelier de Sallertaine, (en face de l’ancienne église romane du XIe siècle) . Remise en Scène Galerie 13 place de la liberté Sallertaine 85300 Sallertaine 85300 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 87 55 89 75 »}, {« type »: « link », « value »: « https://youtu.be/rOAO1a9rioU »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T15:30:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Résine Objets d’art @Remise en Scène Galerie

