le mardi 16 mars à 15:00

Un élève d’une école secondaire du deuxième degré particulièrement méritant et résidant en Vallée d’Aoste recevra une bourse d’études pour un séjour dans un pays francophone au cours de l’année scolaire 2021/2022. La bourse, de la valeur de 6 000 euros, est voulue par le Conseil de la Vallée, avec la collaboration de Fondazione Intercultura onlus de Colle di Val d’Elsa (Sienne), pour soutenir la formation internationale des jeunes et valoriser l’identité francophone valdôtaine.

En raison d es dispositions liées à la crise sanitaire, cet événement n’est pas ouvert au public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-16T15:00:00 2021-03-16T16:00:00

