Le vendredi 10 juin 2022

Découvrez qui sera le lauréat 2022 du Prix des lectrices et des lecteurs pour un premier roman. Après une sélection de 5 titres – Alain Mascaro pour Avant que le monde ne se ferme (éd. Autre- ment) ; Mariette Navarro pour Ultramarins (Qui- dam éditeur), Timothée Stanculescu pour L’éblouissement des petites filles (éd. Flammarion) ; Adèle Rosenfeld pour Les méduses n’ont pas d’oreilles (éd. Grasset) ; Matthieu Zaccagna pour Asphalte (éd. Noir sur Blanc) – et plusieurs semaines de vote du public en ligne et dans les bibliothèques, le lauréat sera enfin dévoilé, en public ! Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004 Paris

