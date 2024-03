Remise du Prix PJ Redouté Château et jardins du Lude Le Lude, samedi 1 juin 2024.

Remise du Prix PJ Redouté Remis du Prix PJ Redouté Samedi 1 juin, 15h00 Château et jardins du Lude adulte 9€ (gratuit -18 ans). Tarif unique incluant l’accès au château du Lude, à ses jardins et à la Fête des Jardiniers

2024-06-01T15:00:00+02:00



Le samedi 1er juin, le meilleur livre de jardin de l’année se verra remettre par l’associtaion des jardins du Maine le 24ème prix PJ Redouté.

C’est l’occasion pour le grand public de rencontrer les auteurs lauréats autour de cette passion commune.

Le prix est décerné par un jury composé d’experts et d’amateurs : Louis Benech, architecte de jardin, Jean-Louis Remilleux, producteur de films, Diane van Strydonck, jardinière et botaniste belge, Martine Gérardin, journaliste, Jacques Garcia, architecte décorateur, créateur du jardin de Champ de Bataille, Marie-Anne Chazel, comédienne et auteur, Olivier Colin, collectionneur de plantes et botaniste, Maryvonne Pinault, amateur de jardins et Marc Mennessier, journaliste.

Le Prix P.J. Redouté est dédié aux livres publiés dans l’année sur le thème du jardin et de la nature. Il est organisé avec le soutien de Ethyx Pharmaceuticals, France Bleu Maine, Truffaut Le Mans, Bourg Joly Malicorne et le Conseil départemental de la Sarthe.

Le jury s’attelle à l’examen des ouvrages qui lui parviennent jusqu’à la clôture des inscriptions en mars. À l’issue des étapes de sélection, plusieurs mentions se dégagent dans les catégories jardinage, botanique, histoire et beau livre. Le résultat des courses est à découvrir le samedi 1er juin à 15 heures, au coeur de la Fête des Jardiniers, en compagnie des auteurs et éditeurs primés.

Château et jardins du Lude 4 rue Jehan de Daillon, 72800 Le Lude Le Lude 72800 Le Lude Sarthe Pays de la Loire Dominant la Vallée du Loir, le Château du Lude est entouré d’un ensemble de jardins aux ambiances variées, correspondant au goût des époques qui les ont vu naître. Les parterres réguliers du jardin bas côtoient harmonieusement le parc à l’anglaise et le jardin de la source, plus intimiste. Des espèces végétales, des plus classiques aux plus rares s’y épanouissent. Roses chinoises, topiaires, labyrinthes et collections botaniques rythment la visite. à 17km de l’A11/A28

