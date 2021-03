Aoste 1 Place Deffeyes 11100 Aoste Aoste Remise du Prix littéraire « René Willien » 1 Place Deffeyes 11100 Aoste Aoste Catégorie d’évènement: Aoste

le vendredi 19 mars à 17:00

Le président de la Région remettra les prix du 26e concours littéraire « René Willien », qui récompense les éditeurs d’ouvrages dont le contenu est représentatif de la réalité valdôtaine et rédigé, du moins en partie, en français ou en francoprovençal.

En raison des dispositions liées à la crise sanitaire, cet événement n’est pas ouvert au public.

