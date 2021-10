Remise du prix littéraire 2021 Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay, 19 octobre 2021, Le Moulon.

Remise du prix littéraire 2021

Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay, le mardi 19 octobre à 18:00

Depuis 21 ans, l’ENS Paris-Saclay, par l’intermédiaire de la bibliothèque, organise son propre prix littéraire qui récompense chaque année un premier roman francophone. Le jury, composé de 15 normaliens de l’École, choisit le lauréat parmi la sélection de l’année. Pour sa vingt-et-unième édition, le jury du Prix littéraire de l’ENS Paris-Saclay a désigné comme lauréat [Laurent Petitmangin, pour son premier roman _Ce qu’il faut de nuit_](https://ens-paris-saclay.fr/actualite/laureat-du-prix-litteraire-2021). Venez assister à la rencontre entre l’auteur et les jurés, et aux échanges qui en émaneront. Le roman parle d’un père, cheminot en Lorraine, militant pour le parti Socialiste, et qui, veuf, élève seul ses deux fils. Sur plusieurs années, il les voit grandir et faire des choix, qu’il ne comprend pas toujours. Un roman sociologique sur la famille, les valeurs et leur transmission. Un style simple, presque pudique, mais juste, qui a beaucoup touché les étudiants. Et ils ne sont pas les seuls étant donné le succès du roman qui a reçu beaucoup de prix dont le Prix Fémina des Lycéens, le Grand Prix du Premier Roman, le prix Stanislas 2020, le prix Feuille d’or des Medias 2020, le Prix du Barreau de Marseille, le prix Georges Brassens 2020, le prix des lecteurs des bibliothèques de la Ville de Paris…

Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences – Gif-sur-Yvette Le Moulon Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-19T18:00:00 2021-10-19T21:00:00