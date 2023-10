Remise du Prix Emile-Reynaud 2023 Cinéma Le Méliès Montreuil, 27 octobre 2023, Montreuil.

Le vendredi 27 octobre 2023

de 20h15 à 22h45

.Public adolescents adultes. payant

Assistez à la projection des films en lice pour le Prix Emile-Reynaud 2023. L’occasion de voir sur grand écran le meilleur de la production de court métrage français, en présence des équipes des films. La séance sera suivie d’un cocktail offert.

Depuis 1977, le Prix Émile-Reynaud est attribué par les adhérent·es

de l’AFCA à un court métrage français de l’année. Ce Prix est à la fois

un hommage au pionner Émile Reynaud et une reconnaissance de filiation

entre son travail et celui des créateur·rices contemporain·es.

Sélectionnés par l’équipe de l’AFCA, les courts métrages en lice

seront révélés lors de la Soirée d’ouverture de la Fête, le mardi 10

octobre. Le vote, réservé uniquement aux adhérent·es de l’AFCA pourra se

faire en ligne les jours qui précèdent la projection ou directement sur

place.

Le·a lauréat·e se verra notamment attribuer par les partenaires de la manifestation : un abonnement d’un an à BrefCinéma (édition papier et digitale) et un abonnement d’un à UniversCiné. La plateforme fera également l’acquisition du film primé.

Cinéma Le Méliès 12 place Jean Jaurès 93100 Montreuil

Contact : https://www.fete-cinema-animation.fr/ http://meliesmontreuil.fr/FR/achat-place

AFCA Visuel Fête du cinéma d’animation