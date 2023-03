Remise du Prix du livre d’Humour de résistance 2023, 8 avril 2023, Cluny .

Remise du Prix du livre d’Humour de résistance 2023

2023-04-08 – 2023-04-08

L’association loi 1901 « La Maison de l’Humour » décerne chaque année depuis 15 ans son « Prix du livre d’humour de résistance » que son jury choisit parmi tous les livres parus récemment qui touchent à l’humour tant d’un point de vue romanesque et autobiographique que sous forme d’essai ou de biographie.

En quelque sorte, l’humour dans tous ses sens, interdits et autres…. !

« Le rire est la cascade sonore par laquelle on reprend son souffle après qu’il a été coupé, légèrement, par une surprise agréable, un trait (d’esprit mais pas toujours), une différence vivace, un entre-deux qui, nous ayant un peu ouvert, nous a permis d’entrecouper le ronron, le sérieux-sériel du travail, la longue continuité avec soi-même. Le rire libère ou plutôt décharge une curieuse charge signifiante dont on a reçu le choc… ».

C’est ainsi que Daniel Sibony nous évoque dans son livre « Les sens du rire et de l’Humour » (Editions Odile Jacob), tout en intégrant les approches de Bergson sur le rire de situation, de Freud sur la levée du refoulement, et de Baudelaire sur le grotesque, donne au rire une dimension et une portée symboliques, transmetteuses de vie, qui engagent notre rapport à l’être, aux autres, à nous-mêmes.

L’on peut à cet égard prendre appui sur un vaste éventail d’exemples, de Devos à Woody Allen, du rire d’Abraham aux Marx Brothers, de l’humour juif ou anglais au rire de la joie .

Ce prix pourrait donc ainsi appeler ce prix « l’Arc-en-Ciel des Humours » en reprenant ainsi toutes ses couleurs comme l’humour noir qui est la forme la plus pure, la plus liée à la mort et la plus et la plus magnifiquement scandaleuse de l’humour mais qui est loin d’en être la seule.

On peut donc ainsi attribuer à l’humour et à ses livres d’autres couleurs, avec définition et exemples : jaune comme l’autodérision, vert comme la fausse naïveté, gris comme le monde vu par un dépressif, rouge comme la révolte changée en éclat de rire, violet comme le blasphème en robe de cardinal, bleu comme le délire déguisé en banalité quotidienne, caméléonesque comme la parodie, blanc, enfin, comme l’euphémisme cocasse, les phrases absurdes ou les pirouettes de dandy suicidaire.

N’oublions jamais le rôle cathartique, conjuratoire et libérateur du rire.

Selon Romain Gary : « L’humour est une déclaration de dignité, une affirmation de la supériorité de l’homme sur ce qu’il lui arrive ».

C’est, à mon avis, une forme supérieure de l’intelligence et je propose une minute de silence par compassion pour ceux qui sont privés de ces deux richesses !

Etienne Moulron

Fondateur de la Maison de l’Humour et créateur de ce prix

La remise du “ 15 ème Prix du livre d’Humour de Résistance ” à François et Valentin Morel aura lieu à Cluny et en leur présence le samedi 8 avril prochain à 10h30 en la librairie “ Le Jardin Secret ”

P.S: Vous y êtes toutes et tous conviés

