3e édition du Prix de poésie Léon-Paul Fargue, organisé par la Mairie du 15e et l’association Poésie et Chanson Sorbonne Le Prix de poésie Léon-Paul Fargue se décompose en deux Prix distincts : le Prix de l’ouvrage de poésie et le Prix d’interprétation poétique. Il est parrainé par une personnalité du monde de la culture accompagnée d’un jury de professionnel·les du monde de l’édition, du théâtre et de la presse. Le Prix de l’ouvrage de poésie est attribué à un livre paru dans l’année de remise du Prix ou dans l’année précédente. Le Prix d’interprétation poétique récompense des élèves comédien·nes des écoles d’art dramatique, d’une école supérieure ou d’une université, âgés de 16 à 30 ans. Mardi 6 juin à 19h30 Auditorium de la médiathèque Marguerite Yourcenar Sur inscription en écrivant à mairie15@paris.fr Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 01 45 30 71 41 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar

