REMISE DU PRIX CENDRES 2021-10-06 18:30:00 – 2021-10-06 Rue des Fossés-Saint-Pierre Collégiale Saint-Pierre-la-Cour

Ce prix a été créé à la mémoire de l'autrice Axl Cendres (1981/2019). Il récompense un premier roman destiné aux grands ados, choisi par un jury d'auteurs-trices. En partenariat avec la librairie Récréalivres.

Le Mans Rue des Fossés-Saint-Pierre Collégiale Saint-Pierre-la-Cour