Remise du 24e Prix littéraire de l’ENS Paris-Saclay ENS Paris-Saclay – amphithéâtre Alain Aspect Gif-sur-Yvette, mardi 2 avril 2024.

Remise du 24e Prix littéraire de l’ENS Paris-Saclay Le jury du 24e Prix littéraire de l’ENS Paris-Saclay vous invite à assister à la rencontre avec Perrine Tripier qui sera récompensée pour son premier roman « Les guerres précieuses » (Gallimard). Mardi 2 avril, 18h00 ENS Paris-Saclay – amphithéâtre Alain Aspect Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-02T18:00:00+02:00 – 2024-04-02T20:00:00+02:00

Fin : 2024-04-02T18:00:00+02:00 – 2024-04-02T20:00:00+02:00

Pour la 24e année, un jury composé de 15 étudiants de l’École Normale Supérieure Paris-Saclay a départagé une sélection de 10 premiers romans francophones pour choisir un lauréat.

Le roman lauréat est Les guerres précieuses de Perrine Tripier (Gallimard). L’autrice sera récompensée mardi 2 avril à 18h à l’ENS Paris-Saclay (amphithéâtre Alain Aspect) lors d’une cérémonie ouverte à tous et qui sera suivie d’un cocktail.

Le livre

L’histoire du roman est celle d’une femme âgée, en fin de vie, qui se languit de la maison familiale qu’elle a dû quitter, contre son gré. Elle se remémore ses souvenirs, de peur d’oublier tous ces moments de joie qui lui font aimer cette maison comme un être vivant.

Un livre sur la nostalgie, tout en délicatesse, dont la poésie joue élégamment avec la couleur et la lumière. Et une maîtrise stylistique impressionnante pour une autrice aussi jeune.

Quatrième de couverture

« Je marchais à pas lents de bout en bout dans la Maison, et la traîne de fourrure me suivait comme un lourd serpent louvoyant. Bêtes fauves, bois de camphre, pin qui brûle et pain qui fume, j’emplissais la Maison de chaleur et de lumières. J’en étais la force vitale, l’organe palpitant dans un thorax de charpentes et de pignons. »

Hantée par un âge d’or familial, une femme décide de passer toute son existence dans la grande maison de son enfance, autrefois si pleine de joie. Pourtant, il faudra bien, un jour ou l’autre, affronter le monde extérieur. Avant de choisir définitivement l’apaisement, elle nous entraîne dans le dédale de sa mémoire en classant, comme une aquarelliste, ses souvenirs par saison.

Que reste-t-il des printemps, des étés, des automnes et des hivers d’une vie ?

L’autrice

Au moment de la publication de son roman (Gallimard, janvier 2023), Perrine Tripier avait 24 ans. Diplômée de littérature à l’Université Rennes 2, elle est actuellement enseignante en lettres dans un lycée.

Les guerres précieuses est son premier roman. Sélectionné dans d’autres prix littéraires, il a été récompensé par la première édition du Prix Aznavour des Mots d’Amour.

Le choix du jury

Le style de Perrine Tripier a impressionné les jurés : par la construction en saisons, résonnant avec la présence de la nature, décrite dans un jeu de couleur et de lumière rendant ce livre très poétique.

Le potentiel que le jury a perçu dans Les guerres précieuses a fait la différence avec les autres romans favoris, d’autant plus au vu de l’âge de l’autrice, pourtant capable de se projeter dans la peau et les souvenirs d’une personne très âgée.

Plus d’information sur le prix : https://ens-paris-saclay.fr/bibliotheque/prix-litteraire

ENS Paris-Saclay – amphithéâtre Alain Aspect 4 avenue des Sciences 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« link »: « https://ens-paris-saclay.fr/bibliotheque/prix-litteraire »}]

prix littéraire littérature