REMISE DES PRIX DU CONCOURS « LAÏCITÉ, J'ÉCRIS TON NOM » Mardi 22 juin à 18h En présence des membres du jury, présidé par Mme Caroline Vauchère, adjointe déléguée à la Culture, à la diffusion des savoirs, à l'université populaire columérine, aux jeunesses et à la laïcité. Assistez à la remise des prix du concours Laïcité, j'écris ton nom ! organisé par la Ville de Colomiers dans le cadre de sa journée de la Laïcité et de son Projet éducatif de territoire. Ce concours d'expression libre, en partenariat avec la Fédération Léo-Lagrange, s'adressait à toutes les Columérines et tous les Columérins de 8 à 18 ans. Découvrez les productions réalisées autour de la citation : « Je suis libre de m'exprimer, je suis libre de croire ou non, moi citoyen-ne de la République française », qui seront valorisées pendant l'année scolaire 2021 – 2022. Gratuité | Tout public | Sur réservation | Pavillon Blanc-Henri Molina

