C’est la proposition de la Médiathèque pour son concours annuel d’écriture en format court, dans le cadre des 6° Nuits de la lecture. Le concours, ouvert du 5 novembre 2021 au 10 janvier 2022, invitant tous les publics à se faire épistolier en s’adressant à l’amour de son choix (son animal, sa grand-mère, la planète, son héros préféré, sa maison d’enfance, son amoureux, le meilleur des desserts, un paysage…) trouvera sa conclusion lors de la remise de leur prix aux lauréats retenus par le jury. Lecture des textes récompensés, extraits choisis, échanges et partages lors d’une rencontre de fin d’après-midi autour d’une boisson chaude. Proclamation des résultats du concours : Écrire une lettre d’amour Médiathèque de Plumelec 8 rue du docteur Rème 56420 Plumelec Plumelec Morbihan

