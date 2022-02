Remise des prix du Concours de Jugement des Animaux par les Jeunes (CJAJ) espèce Caprine Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Remise des prix du Concours de Jugement des Animaux par les Jeunes (CJAJ) espèce Caprine Paris Expo Porte de Versailles, 2 mars 2022, Paris. Remise des prix du Concours de Jugement des Animaux par les Jeunes (CJAJ) espèce Caprine

Paris Expo Porte de Versailles, le mercredi 2 mars à 13:00

Le principe du concours consiste à juger des jeunes de **15 à 25 ans**, élèves de l’enseignement agricole ou jeunes agriculteurs récemment installés, sur leur **aptitude au pointage des animaux**. Les candidats jugent les animaux selon une **grille de pointage** : qualités corporelles, corpulence, musculature, membres spécifiques, aplombs, allures, aspect général de l’animal. Les réponses des candidats sont comparées à celles d’un **jury de référence**.

Entrée libre

Les trois candidats dont le jugement se rapproche le plus de celui de notre jury seront primés. Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-02T13:00:00 2022-03-02T13:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Remise des prix du Concours de Jugement des Animaux par les Jeunes (CJAJ) espèce Caprine Paris Expo Porte de Versailles 2022-03-02 was last modified: by Remise des prix du Concours de Jugement des Animaux par les Jeunes (CJAJ) espèce Caprine Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 2 mars 2022 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris