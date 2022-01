REMISE DES PRIX : CONCOURS INTERNATIONAL LE MANS SONORE – PAYS DE LA LOIRE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

REMISE DES PRIX : CONCOURS INTERNATIONAL LE MANS SONORE – PAYS DE LA LOIRE Le Mans, 27 janvier 2022, Le Mans. REMISE DES PRIX : CONCOURS INTERNATIONAL LE MANS SONORE – PAYS DE LA LOIRE Carré Plantagenet- Musée JC.Boulard 2 Rue Claude Blondeau Le Mans

2022-01-27 17:00:00 – 2022-01-27 19:00:00 Carré Plantagenet- Musée JC.Boulard 2 Rue Claude Blondeau

Le Mans Sarthe Dans le cadre de la 2ème édition de la Biennale Internationale du Son du Mans, le Mans Sonore.

L’école supérieure d’art et de design du Mans et le Mans innovations ont le plaisir de vous inviter à la remise des prix du Concours International Le Mans Sonore – Région Pays de la Loire

– Prix des trophées du design sonore

Lieu Le Mans Adresse Carré Plantagenet- Musée JC.Boulard 2 Rue Claude Blondeau Ville Le Mans

