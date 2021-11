Wattrelos Bibliothèque municipale de Wattrelos Nord, Wattrelos Remise des prix Bibliothèque municipale de Wattrelos Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Wattrelos

Remise des prix

Bibliothèque municipale de Wattrelos, le samedi 22 janvier 2022 à 16:30

Bibliothèque municipale de Wattrelos, le samedi 22 janvier 2022 à 16:30

Remises des prix du concours de nouvelles 2021 et du Challenge Lecture 2021 et le lancement des éditions 2022 du concours de nouvelles. Suivi du tirage au sort du concours Facebook de Noël. En 2021… Bibliothèque municipale de Wattrelos 2 rue Emile Basly 59150 Wattrelos Wattrelos Centre-Ville Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T16:30:00 2022-01-22T17:30:00

