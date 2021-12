Blagnac Parc du Grand Noble Blagnac, Haute-Garonne Remise des jouets de la collecte du Clic Grand Noble – Mardi 14 décembre Parc du Grand Noble Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Remise des jouets de la collecte du Clic Grand Noble – Mardi 14 décembre Parc du Grand Noble, 14 décembre 2021, Blagnac. Remise des jouets de la collecte du Clic Grand Noble – Mardi 14 décembre

Parc du Grand Noble, le mardi 14 décembre à 18:00 Renseignements

A la permanence de quartier : remise des jouets de la collecte du Clic Grand Noble aux associations Parc du Grand Noble Rue Maurice Utrillo, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne

2021-12-14T18:00:00 2021-12-14T20:00:00

