Remise des colis de Noël Salle Samain, 15 décembre 2021, Lille.

Remise des colis de Noël

Salle Samain, le mercredi 15 décembre à 14:00

Chaque fin d’année a lieu dans les quartiers la distribution des colis de Noël. Les colis de Noël sont attribués à : • Les Lillois de plus de 70 ans non soumis à l’impôt sur le revenu. • Les Lillois bénéficiant de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) (invalidité reconnue à 80% et plus). • Les Lillois reconnus en invalidité par la Sécurité Sociale (catégories 2 et 3) non soumis à l’impôt sur le revenu. • Les Lillois ayant bénéficié antérieurement du colis au titre de l’AAH et désormais titulaires d’une pension de retraite, s’ils ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu. Les inscriptions démarrent le 2 novmenbre, présentez-vous en mairie de quartier avec votre justificatif de domicile, votre pièce d’identité et votre avis de non-imposition. La remise des colis de Noël se déroulera le mercredi 15 décembre de 14h à 17h au sein de la salle Samain avec une animation musicale.

gratuit

Animation musicale et colis de Noël

Salle Samain 17 avenue Verhaeren, Lille Lille Faubourg de Béthune Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T14:00:00 2021-12-15T17:00:00