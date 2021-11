Remise des colis de Noël à Wazemmes Mairie de quartier de Wazemmes – salle Philippe Noiret, 17 décembre 2021, Lille.

Remise des colis de Noël à Wazemmes

Mairie de quartier de Wazemmes – salle Philippe Noiret, le vendredi 17 décembre à 14:00

Chaque fin d’année a lieu dans les quartiers la distribution des colis de Noël. Les colis de Noël sont attribués à : • Les Lillois de plus de 70 ans non soumis à l’impôt sur le revenu. • Les Lillois bénéficiant de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) (invalidité reconnue à 80% et plus). • Les Lillois reconnus en invalidité par la Sécurité Sociale (catégories 2 et 3) non soumis à l’impôt sur le revenu. • Les Lillois ayant bénéficié antérieurement du colis au titre de l’AAH et désormais titulaires d’une pension de retraite, s’ils ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu. Les inscriptions démarrent le 2 novembre, présentez-vous en mairie de quartier avec votre justificatif de domicile, votre pièce d’identité et votre avis de non-imposition. La remise des colis de Noël se déroulera le **vendredi 17 décembre de 14h à 17h** au sein de la **salle Philippe Noiret**.

Inscription obligatoire

Animation musicale et colis de Noël

Mairie de quartier de Wazemmes – salle Philippe Noiret 136, rue de l’abbé Aerts Lille Wazemmes Nord



