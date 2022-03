Remise de prix régionaux 2022 du Crous de lille Ferme d’en Haut Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Remise de prix régionaux 2022 du Crous de Lille** Chaque année, le Crous de Lille Nord-Pas-de-Calais impulse différents concours, qui permettent aux étudiants d’exprimer leurs talents dans les domaines de l’écriture, la photo, le film court, la bande dessinée, la danse, la musique, le théâtre. **Gratuit, information et réservation au Crous de Lille : 03 74 09 12 01**

Mercredi 29 juin 2022, 18h à la Ferme d'en Haut
268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d'Ascq

