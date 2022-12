Remise de prix et projection Arès Arès Catégories d’évènement: Arès

Gironde Projection du court-métrage « sous un autre regarde ». Cérémonie de remise de prix aux jeunes lauréats du festival de Cadillac.

Tout public, gratuit.

Projection du court-métrage « sous un autre regarde ». Cérémonie de remise de prix aux jeunes lauréats du festival de Cadillac.

Tout public, gratuit.

à 19h à l'espace Brémontier.

Tout public, gratuit.

+33 5 57 17 43 05

