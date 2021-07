Châtillon-la-Palud Châtillon la Palud Ain, Châtillon-la-Palud Remise de l’insigne de Chevalier de l’Ordre national du Mérite à Anne-Marie Le Roueil Châtillon la Palud Châtillon-la-Palud Catégories d’évènement: Ain

Remise de l'insigne de Chevalier de l'Ordre national du Mérite à Anne-Marie Le Roueil Châtillon la Palud, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Châtillon-la-Palud.

Châtillon la Palud, le dimanche 11 juillet à 10:00

Remise de l'insigne de Chevalier de l'Ordre national du Mérite à Anne-Marie Le Roueil, présidente du Syndicat national des professions du chien et du chat (SNPCC) Alain Griset

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-11T10:00:00 2021-07-11T10:30:00

