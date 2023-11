CAFÉ LECTURES Remiremont, 9 décembre 2023, Remiremont.

Remiremont,Vosges

Café lectures, c’est une pause pour tous les lecteurs, inscrits ou non à la médiathèque ; où chacun peut faire part de ses lectures et de ses coups de cœur. C’est aussi l’occasion de découvrir de nouveaux auteurs et pourquoi pas d’élargir son horizon de lecture.. Adultes

Samedi 2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-09 16:00:00. 0 EUR.

Remiremont 88200 Vosges Grand Est



Café lectures is an opportunity for all readers, whether or not they are registered with the media library, to share their reading experiences and favorites. It’s also an opportunity to discover new authors and broaden your reading horizons.

El Café lecturas es una pausa para todos los lectores, estén o no inscritos en la mediateca, donde pueden compartir sus lecturas y sus favoritos. También es una oportunidad para descubrir nuevos autores y ampliar sus horizontes de lectura.

Café lectures ist eine Pause für alle Leser, egal ob sie in der Mediathek angemeldet sind oder nicht, in der jeder von seiner Lektüre und seinen Favoriten berichten kann. Es ist auch eine Gelegenheit, neue Autoren zu entdecken und seinen Lesehorizont zu erweitern.

Mise à jour le 2023-11-15 par OT REMIREMONT