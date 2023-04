RANDONNÉE DES CHANOINESSES Remiremont Catégories d’Évènement: Remiremont

Vosges

RANDONNÉE DES CHANOINESSES, 18 juin 2023, Remiremont. Randonnée VTT Route et pédestre Circuit VTT : 20,35,45 Km Randonnée pédestre : 12 km Restauration sur place possible. Tout public

Dimanche 2023-06-18 à 07:00:00 ; fin : 2023-06-18 18:00:00. 0 EUR. Remiremont 88200 Vosges Grand Est



Mountain biking Road and pedestrian excursions Mountain bike circuit : 20,35,45 Km Walking tour : 12 km Catering on the spot possible Bicicleta de montaña Carretera y senderismo Circuito BTT : 20,35,45 Km Circuito a pie : 12 km Catering disponible in situ Mountainbiking Straße und Wandern Mountainbike-Route: 20,35,45 Km Wanderung zu Fuß : 12 km Verpflegung vor Ort möglich Mise à jour le 2023-04-11 par OT REMIREMONT

