STAGE d’orchestres Vents/Percussions et Cordes Remiremont Remiremont Catégories d’Évènement: Remiremont

Vosges

STAGE d’orchestres Vents/Percussions et Cordes Remiremont, 25 avril 2023, Remiremont. STAGE d’orchestres Vents/Percussions et Cordes 25 – 29 avril Remiremont

sur inscription

La FMV-CMF Vosges organise un stage rassemblant des instrumentistes vents/percussions et cordes depuis 2022 venus du Grand Est. Remiremont 18 rue du capitaine Flayelle Remiremont 88200 Vosges Grand Est Depuis plusieurs années, la FMV-CMF Vosges organise un stage rassemblant des instrumentistes issus du département mais aussi de l’extérieur. L’objectif majeur de ce projet est de réunir des stagiaires de tous âges qu’ils fassent connaissance et aient l’occasion de partager un projet musical commun. A l’issue du stage, les stagiaires se produisent sur scène. Le stage a réuni plus de 70 stagiaires chaque année. Les stagiaires sont encadrés par une équipe dédiée à l’animation et par une équipe pédagogique est composée d’enseignants artistiques des écoles de musique et des conservatoires des Vosges ou de la région.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-25T09:30:00+02:00

2023-04-29T23:59:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Remiremont, Vosges Autres Lieu Remiremont Adresse 18 rue du capitaine Flayelle Ville Remiremont Age maximum 99 lieuville Remiremont Remiremont Departement Vosges

Remiremont Remiremont Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/remiremont/

STAGE d’orchestres Vents/Percussions et Cordes Remiremont 2023-04-25 was last modified: by STAGE d’orchestres Vents/Percussions et Cordes Remiremont Remiremont 25 avril 2023 Remiremont Remiremont Remiremont

Remiremont Vosges