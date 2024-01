EXPOSITION « TÊTE À TÊTE. JE SUIS UNE OEUVRE D’ART » AUX MUSEES DE REMIREMONT Remiremont, vendredi 16 février 2024.

Début : Vendredi 2024-02-16 10:00:00

fin : 2024-03-10 18:00:00

Une aventure artistique et humaine vécue par les résidents du Home fleuri de Saint-Etienne-lès-Remiremont et du Foyer Tremplin de Saint-Amé.

Ils ont été à la fois peintres et modèles, au cours d’ateliers encadrés par Setou (peintre, plascticienne) et Emmanuel Pierrot (photographe).

Aux musées Charles-Friry (12, rue du Général-Humbert, 88200 Remiremont) et Charles-de-Bruyères (1, rue Paul Doumer, 88200 Remiremont), du mercredi au dimanche de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.Tout public

0 EUR.

12 rue du Général Humbert

Remiremont 88200 Vosges Grand Est



