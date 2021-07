Réminiscences Archives nationales – Cour d’honneur, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 14 juillet 2021

de 16h30 à 17h30

gratuit

Stéphanie Huang, violoncelle – Marcel Cara, harpe

Schumann, Caplet, Hersant, Durosoir, Fauré, Debussy

Réminiscences

Le programme proposé est un contraste d’écriture : le romantisme allemand de Robert Schumann, avec ses Fantasiestücke op.73, emmène l’auditeur du sombre à la lumière ; il s’oppose à l’histoire de destins bouleversés par la première guerre mondiale ; les destins de ceux qui sont restés éloignés du front, comme Claude Debussy qui composa sa Sonate pour violoncelle et piano en 1915, et les destins de ceux qui ont tenté de concilier, près des tranchées, une activité musicale et un engagement militaire, tel que le violoniste virtuose Lucien Durosoir.

Ce dernier, à la suite d’un séjour éprouvant à l’arrière d’un front en Picardie avec André Caplet et Maurice Maréchal, rentre trop traumatisé pour reprendre sa vie de concertiste adulé, et lui préfère l’introspection et l’écriture. Caprice est une de ses premières compositions après la Grande Guerre.

Deux autres compositeurs complètent ce temps musical, Gabriel Fauré avec Papillon dont la ligne mélodique reste au premier plan malgré son extrême virtuosité, et Philippe Hersant avec Choral. Cette pièce composée en 2004 est basée sur une ancienne chanson sacrée qui ruisselle de couleurs et de variations instrumentales à l’aide d’une mélodie immuable.

Marcel Cara

Archives nationales – Cour d’honneur 60 rue des Francs-Bourgeois Paris 75003

11 : Rambuteau (323m) 1, 11 : Hôtel de Ville (554m) Bus n° 29, 69, 75



