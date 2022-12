Réminiscence – Exposition Laurence Guennec Châtelaudren-Plouagat, 11 mars 2023, Châtelaudren-Plouagat .

2023-03-11 – 2023-04-29

Transmettre la vie. L’observer, s’épanouir et s’émerveiller toujours un peu plus pour sa prodigieuse mécanique. Qu’est-ce que la vie ? Comment est-ce que les souvenirs, brique par brique, nous déterminent et nous construisent ? Qu’elle est donc la part de l’inné, celle de l’acquis ? Réminiscence, c’est un retour aux origines qui questionne notre mémoire. Cette mémoire complexe qui anime les philosophes depuis l’antiquité et qui nous fascine toujours autant pour ses mystères.

D’une question à l’autre Laurence Guennec nous projette dans un monde enfantin étrange et merveilleux. Un monde de songes où résonne l’écho d’antiques boîtes à musique. Les jouets y sont comme éveillés et d’omniprésentes figures géométriques y flottent dans les airs. Sa tablette graphique faite de pinceaux physiques et numériques donne corps à des mondes imaginaires, prétextes à l’expression d’émotions quant à elles bien réelles.

lpem@leffarmor.fr +33 2 96 79 26 40 http://bit.ly/3FhJx3R

