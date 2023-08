JEP2023 > Visites et demonstrations au château de Montfort Remilly Les Marais, 16 septembre 2023, Remilly Les Marais.

Remilly Les Marais,Manche

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, rendez-vous le 16 et 17 septembre prochain, de 14h à 19h au château de Montfort, pour découvrir son univers.

Au programme des deux jours :

> Visite guidée du château

Le charme d’un lieu unique en bordure des marais…

Château fin XVe – début XVIe, habité jusqu’en 1755 par la famille Le Marquetel de Montfort.

Démantelé en partie au XIXe siècle, il tombe en ruine et disparaît sous la végétation.

En 1981, il est racheté par l’association des amis du château de Montfort qui entreprend de le restaurer par des chantiers de bénévoles et lui redonne vie : concerts, expositions, spectacles, fête médiévale, …

La visite sera libre en continu ou guidée avec Noël POTTIER qui créa l’association et le chantier de bénévoles en 1981 : départ à 14h15 et toutes les heures, le samedi et le dimanche sans inscription préalable.

> Visite libre du village des années 1930

Miniatures animées réalisées à l’échelle 1/10…

Elles illustrent des métiers anciens (maréchal ferrant, ébéniste, sabotier, tonnelier, garde-chasse, meunier, lavandière, fabricant d’échelles ou de râteaux, potier, sapeurs-pompiers, bouilleur de cru, puisatier, charron, fabricant de balais, scieurs de long…), la vie dans les villages (le café, le monument aux morts, la fête foraine, l’école, l’épicerie, la boulangerie, le braconnier, …) et les travaux des champs (labours, ramassage des pommes, foins, moissons, traite des vaches, …). Réalisées dans les années 1980, avec une minutie réaliste, les maquettes sont restaurées et mises en valeur par les bénévoles de l’association des amis du château de Montfort.

> Visite libre de la roseraie David Austin

Un lieu unique dans le département…

Réalisée selon un tracé inspiré des jardins du XVIe siècle, ses 600 m² de rosiers anglais remontants mettent en valeur les vieilles pierres du château. Plus de 400 rosiers exhalent un parfum puissant qui rappelle celui des roses anciennes dont elles ont aussi l’apparence avec leur forme de chou aux nombreux pétales. Mais leur palette de couleurs est beaucoup plus étendue, notamment dans les tons jaune et abricot.

> Démonstration d’un charpentier à l’ancienne

Jérémy Cosnefroy, membre de la coopérative « Les chantiers de demain », fera des démonstrations de charpente à l’ancienne et d’équarrissage à la hache, dans la cour du château.

> Savoir-faire : exposants et artisans

– « Boujou les plantes » est une micro ferme en plantes aromatiques et médicinales sous mention « Nature & Progrès » qui propose des tisanes, des sels aux herbes, des herbes aromatiques séchées, des sirops et des plants de légumes, fleurs et aromatiques

– Kourgane entreprise spécialisée dans la vente de verres historiques soufflés en Scandinavie, en France et en Tchéquie. Les verres, carafes, amphorisques, aspersoirs… proposés sont des reproductions de verres ayant existé dans l’histoire entre l’Antiquité et le début du 20ème siècle.

– La savonnerie « Fierenz’âne » propose ses savons fabriqués à partir du lait de ses ânesses, sans conservateurs et avec des matières premières de qualité.

– Caroline Carnaille, potière céramiste, travaille le grès de Noron et celui de Bourgogne et crée des céramiques qui seront autant de contenants utiles pour le quotidien. Elle y pose des émaux pastel, bleu, vieux rose, vert céladon. Pour le jardin, elle crée des étiquettes d’identification des végétaux et des oyas.

Accès : 2€, gratuit <18 ans, inclut visite du château, de la roseraie David Austin, des miniatures animées du village des années 1930, la démonstration du charpentier, espèces et chèques uniquement.. Samedi 2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. . Remilly Les Marais 50570 Manche Normandie

As part of the European Heritage Days, visit Château de Montfort on September 16 and 17, from 2pm to 7pm, to discover its world.

On the program for both days:

> Guided tour of the château

The charm of a unique place on the edge of the marshes…

This late 15th-early 16th-century château was inhabited until 1755 by the Le Marquetel de Montfort family.

Partially dismantled in the 19th century, it fell into ruin and disappeared under the vegetation.

In 1981, it was bought by the « Association des Amis du Château de Montfort » (Friends of Montfort Castle Association), which undertook to restore it through volunteer workcamps, bringing it back to life with concerts, exhibitions, shows and a medieval festival…

Tours will be free or guided by Noël POTTIER, who founded the association and the volunteer workcamp in 1981. Tours depart at 2:15 p.m. every hour on Saturday and Sunday, with no advance registration required.

> Self-guided tour of the 1930s village

Animated miniatures at 1/10 scale…

They illustrate old trades (blacksmith, cabinetmaker, clogmaker, cooper, gamekeeper, miller, washerwoman, ladder and rake maker, potter, firefighter, distiller, well-digger, wheelwright, broom maker, pit sawyer…), life in the old days and the new….), village life (the café, the war memorial, the funfair, the school, the grocery store, the bakery, the poacher…) and field work (plowing, apple picking, haymaking, harvesting, milking cows…). Made in the 1980s with realistic attention to detail, the models have been restored and showcased by volunteers from the Association des Amis du Château de Montfort.

> Self-guided tour of the David Austin rose garden

A unique place in the department…

Designed along the lines of 16th-century gardens, its 600 m² of English remontant roses enhance the château’s old stonework. More than 400 rosebushes exude a powerful fragrance reminiscent of old roses, which they also resemble, with their cabbage-like shape and many petals. But their color palette is much broader, notably in shades of yellow and apricot.

> Demonstration by an old-fashioned carpenter

Jérémy Cosnefroy, a member of the « Les chantiers de demain » cooperative, will be demonstrating old-fashioned carpentry and axe squaring in the château courtyard.

> Savoir-faire: exhibitors and craftsmen

– « Boujou les plantes » is a micro-farm producing aromatic and medicinal plants under the « Nature & Progrès » label, offering herbal teas, herbal salts, dried aromatic herbs, syrups and vegetable, flower and herb plants

– Kourgane specializes in the sale of blown historical glass in Scandinavia, France and the Czech Republic. The glasses, carafes, amphorisques, aspersoirs… offered are reproductions of glasses that existed in history between Antiquity and the beginning of the 20th century.

– The « Fierenz?âne » soap factory offers soaps made from the milk of its donkeys, without preservatives and with quality raw materials.

– Ceramic potter Caroline Carnaille works in Noron and Burgundy stoneware, creating ceramics that are useful everyday containers. She uses pastel glazes in blue, old rose and celadon green. For the garden, she creates plant identification labels and oyas.

Admission: 2?, free <18 years, includes visit to château, David Austin rose garden, animated miniatures of 1930s village, carpenter demonstration, cash and cheques only. En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, acompáñenos al castillo de Montfort los días 16 y 17 de septiembre, de 14:00 a 19:00 horas, para descubrir su universo. En el programa de los dos días: > Visita guiada del castillo

El encanto de un lugar único al borde de las marismas…

Este castillo de finales del siglo XV-principios del XVI estuvo habitado hasta 1755 por la familia Le Marquetel de Montfort.

Parcialmente desmantelado en el siglo XIX, se arruinó y desapareció bajo la vegetación.

En 1981, fue adquirido por la Association des Amis du Château de Montfort (Asociación de Amigos del Castillo de Montfort), que se comprometió a restaurarlo mediante trabajo voluntario y devolverle la vida con conciertos, exposiciones, espectáculos, un festival medieval, etc.

La visita será libre o guiada por Noël POTTIER, creador de la asociación y del campo de trabajo voluntario en 1981: salida a las 14.15 h y cada hora el sábado y el domingo sin inscripción previa.

> Visita autoguiada del pueblo de los años 30

Miniaturas animadas a escala 1/10…

Ilustran antiguos oficios (herrero, ebanista, zueco, tonelero, guardabosques, molinero, lavandera, fabricante de escaleras o rastrillos, alfarero, bombero, destilador, cavador de pozos, carretero, escobero, aserrador, etc.), la vida en el pasado y en el presente….), la vida del pueblo (el café, el monumento a los caídos, el parque de atracciones, la escuela, la tienda de ultramarinos, la panadería, el cazador furtivo…) y el trabajo en el campo (arar, recoger manzanas, henificar, cosechar, ordeñar vacas…). Fabricadas en los años 80 con todo lujo de detalles, las maquetas han sido restauradas y expuestas por voluntarios de la Asociación de Amigos del Castillo de Montfort.

> Visita autoguiada de la rosaleda David Austin

Un lugar único en el departamento…

Diseñada siguiendo el modelo de los jardines del siglo XVI, sus 600 metros cuadrados de rosales ingleses remontantes realzan las viejas piedras del castillo. Más de 400 rosales desprenden una poderosa fragancia que recuerda a las rosas antiguas, a las que también se asemejan, por su forma de col y sus numerosos pétalos. Pero su gama de colores es mucho más amplia, sobre todo en tonos amarillos y albaricoque.

> Demostración de un carpintero a la antigua usanza

Jérémy Cosnefroy, miembro de la cooperativa « Les chantiers de demain », hará una demostración de carpintería a la antigua y de corte con hacha en el patio del castillo.

> Saber hacer: expositores y artesanos

– « Boujou les plantes » es una microexplotación de plantas aromáticas y medicinales con la etiqueta « Nature & Progrès », que ofrece tisanas, sales de hierbas, hierbas aromáticas secas, jarabes y plantas hortícolas, florales y aromáticas

– Kourgane está especializada en la venta de vidrio histórico soplado en Escandinavia, Francia y la República Checa. Los vasos, garrafas, anforas, aspersores, etc. que ofrece son reproducciones de vasos que existieron en la historia entre la Antigüedad y principios del siglo XX.

– La fábrica de jabón « Fierenz?âne » ofrece jabones elaborados con la leche de sus burras, sin conservantes y con materias primas de calidad.

– La ceramista Caroline Carnaille trabaja en Noron y gres de Borgoña, creando cerámicas que servirán de útiles recipientes cotidianos. Utiliza esmaltes pastel en azul, rosa viejo y verde celadón. Para el jardín, crea etiquetas para identificar plantas y oyas.

Entrada: 2 euros, gratuita para menores de 18 años. Incluye una visita al castillo, la rosaleda de David Austin, miniaturas animadas del pueblo en los años 30 y una demostración del carpintero. Sólo en efectivo y con cheque.

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals treffen Sie sich am 16. und 17. September von 14 bis 19 Uhr im Schloss Montfort, um seine Welt zu entdecken.

Auf dem Programm stehen an beiden Tagen :

> Geführte Besichtigung des Schlosses

Der Charme eines einzigartigen Ortes am Rande der Sümpfe…

Schloss Ende 15. – Anfang 16. Jh., das bis 1755 von der Familie Le Marquetel de Montfort bewohnt wurde.

Jahrhundert wurde es teilweise abgerissen, verfiel und verschwand unter der Vegetation.

1981 wurde es vom Verein der Freunde des Schlosses Montfort gekauft, der es durch freiwillige Arbeitseinsätze restaurierte und ihm neues Leben einhauchte: Konzerte, Ausstellungen, Aufführungen, ein mittelalterliches Fest, …

Die Besichtigung ist durchgehend frei oder mit einer Führung mit Noël POTTIER, der den Verein und die Freiwilligenbaustelle 1981 gründete: Abfahrt um 14.15 Uhr und stündlich, samstags und sonntags ohne vorherige Anmeldung.

> Freie Besichtigung des Dorfes aus den 1930er Jahren

Animierte Miniaturen, die im Maßstab 1:10 angefertigt wurden…

Sie illustrieren alte Berufe (Hufschmied, Tischler, Holzschuhmacher, Böttcher, Wildhüter, Müller, Waschfrau, Leiter- und Rechenmacher, Töpfer, Feuerwehrmann, Kesselschmied, Brunnenbauer, Stellmacher, Besenmacher, Langsäger …) und das Leben in den 1930er Jahren….), das Leben in den Dörfern (das Café, das Kriegerdenkmal, die Kirmes, die Schule, der Lebensmittelladen, die Bäckerei, der Wilderer, …) und die Feldarbeit (Pflügen, Äpfel pflücken, Heu, Ernte, Kühe melken, …). Die Modelle wurden in den 1980er Jahren mit realistischer Gründlichkeit angefertigt und von den Freiwilligen des Vereins der Freunde des Schlosses Montfort restauriert und zur Geltung gebracht.

> Freie Besichtigung des Rosengartens David Austin

Ein einzigartiger Ort im Departement…

Er wurde nach einem von den Gärten des 16. Jahrhunderts inspirierten Muster angelegt und seine 600 m² mit remontierenden englischen Rosen bringen die alten Steine des Schlosses zur Geltung. Die über 400 Rosenstöcke verströmen einen starken Duft, der an alte Rosen erinnert, deren Aussehen sie mit ihrer Kohlkopfform und den vielen Blütenblättern auch haben. Ihre Farbpalette ist jedoch viel breiter, vor allem in Gelb- und Apricottönen.

> Vorführung eines Zimmermanns nach alter Art

Jérémy Cosnefroy, Mitglied der Genossenschaft « Les chantiers de demain », wird im Innenhof des Schlosses das Zimmern auf traditionelle Weise und das Ausbessern mit der Axt vorführen.

> Savoir-faire: Aussteller und Handwerker

– « Boujou les plantes » ist eine Mikrofarm für aromatische und medizinische Pflanzen unter der Bezeichnung « Nature & Progrès », die Kräutertees, Kräutersalze, getrocknete aromatische Kräuter, Sirupe und Gemüse-, Blumen- und Kräuterpflanzen anbietet

– Kourgane Unternehmen, das sich auf den Verkauf von mundgeblasenen historischen Gläsern in Skandinavien, Frankreich und Tschechien spezialisiert hat. Die angebotenen Gläser, Karaffen, Amphorisken, Asperger… sind Reproduktionen von Gläsern, die in der Geschichte zwischen der Antike und dem frühen 20.

– Die Seifenmanufaktur « Fierenz?âne » bietet Seifen an, die aus der Milch ihrer Eselinnen hergestellt werden, ohne Konservierungsstoffe und mit hochwertigen Rohstoffen.

– Die Töpferin Caroline Carnaille arbeitet mit Sandstein aus Noron und Burgund und kreiert Keramiken, die als nützliche Behälter für den Alltag dienen. Sie legt pastellfarbene Glasuren auf, blau, altrosa und seladongrün. Für den Garten entwirft sie Etiketten zur Identifizierung von Pflanzen und Oyas.

Eintritt: 2?, kostenlos <18 Jahre, beinhaltet die Besichtigung des Schlosses, des Rosengartens David Austin, der animierten Miniaturen des Dorfes aus den 1930er Jahren, die Vorführung des Zimmermanns, nur Bargeld und Schecks. Mise à jour le 2023-08-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche