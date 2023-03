Atelier Vannerie – Ecole des envolées Remilly Les Marais Normandie Tourisme / Attitude Manche Remilly Les Marais Catégories d’Évènement: Manche

Manche Remilly Les Marais . Dans le cadre de l’Ecole des Envolées, profitez d’une initiation à la vannerie avec Christian, de l’association « les amis de l’osier ». Découvrez les possibilités au jardin : réalisation d’une tontine, tressage d’une bordure de jardiner…

Réservation obligatoire. accueil@parc-cotentin-bessin.fr +33 2 33 71 65 30 http://www.parc-cotentin-bessin.fr/ Remilly Les Marais

