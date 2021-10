RÉMI TOULON 5TET Studio de l’Ermitage, 16 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 16 décembre 2021

de 20h30 à 23h30

payant

Sortie de l’album “The Crave”

Avec The Crave, le pianiste Rémi Toulon signe un 4ème opus aux confins du Jazz et de ses musiques cousines du Brésil et des Caraïbes. Entre compositions inspirées et standards réappropriés, il nous convie à un voyage festif et poétique de New York à Rio en passant par la Nouvelle Orléans…

Une musique vivante et lumineuse servie par un quintet atypique et haut en couleur!

« Rémi Toulon, musicien français éclectique et surdoué » France Musique

Rémi Toulon : piano

Sébastien Charlier : harmonica diatonique

Jean-Luc Arramy : basse/contrebasse

Zé Luis Nascimento : percussions

Vincent Frade : batterie

Concerts -> Jazz

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage Paris 75020

Contact : Studio de l’Ermitage 0 https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/remi-toulon-5tet https://www.facebook.com/R%C3%A9mi-Toulon-356356657718980/

Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-12-16T20:30:00+01:00_2021-12-16T23:30:00+01:00